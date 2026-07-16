ALBANE AUBRY, La Manufacture Chanson, Paris

Informations pratiques

ALBANE AUBRY Vendredi 6 novembre, 20h30 La Manufacture Chanson

Plein : 18€ | Réduit : 12€ | Tarif minus : 4€ | Préférentiel : 15€ | Pass pro : 0€ | Entrée libre : 0€ | Abonné.e Carte Manu : 0€ | Réduit abonné.e : 12€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-06T20:30:00+01:00 – 2026-11-06T23:30:00+01:00

Fin : 2026-11-06T20:30:00+01:00 – 2026-11-06T23:30:00+01:00

Des « Chansons-Paysages »: une traversée poétique pop rock, végétale-animale-musicale

De transformations végétales en métamorphoses animales, de forêts hallucinogènes en voyages d’Orphée, d’armures en murmures, les espaces sont les théâtres d’expériences et de rencontres, portraits de femmes et de lieux. Les imaginaires se tissent et se déploient, il est question de porosité et de corps sensibles. La musique aux reliefs électro-pop-rock est arrangée par Samuel Cajal et jouée en trio avec Bertrand Noël. Le nouvel EP « Dans la forêt » sortira le 9 octobre.

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Crédit photo : DA: UT Barley / Photo: Martin Straub / Dessin: Albane Aubry

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