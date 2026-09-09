Albert Londres, un lanceur d’alerte avant l’heure?, Bibliothèque de l’Alcazar, Marseille

Informations pratiques

Albert Londres, un lanceur d’alerte avant l’heure? Vendredi 11 septembre, 18h00 Bibliothèque de l’Alcazar Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-11T18:00:00+02:00 – 2026-09-11T20:30:00+02:00

Fin : 2026-09-11T18:00:00+02:00 – 2026-09-11T20:30:00+02:00

Bibliothèque de l’Alcazar 58 cours Belsunce 13001 Marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Événement des bibliothèques de Marseille

@archives Association les amis d’Albert Londres