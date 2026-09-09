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Albert Londres, un lanceur d’alerte avant l’heure?, Bibliothèque de l’Alcazar, Marseille

vendredi 11 septembre 2026 · Bibliothèque de l'Alcazar · Marseille

Albert Londres, un lanceur d’alerte avant l’heure?, Bibliothèque de l’Alcazar, Marseille

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
vendredi 11 septembre 2026
Lieu
Bibliothèque de l'Alcazar
Adresse
58 cours Belsunce 13001 Marseille
Ville
13001 Marseille
Département
Bouches-du-Rhône

Albert Londres, un lanceur d’alerte avant l’heure? Vendredi 11 septembre, 18h00 Bibliothèque de l’Alcazar Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-11T18:00:00+02:00 – 2026-09-11T20:30:00+02:00
Fin : 2026-09-11T18:00:00+02:00 – 2026-09-11T20:30:00+02:00

Bibliothèque de l’Alcazar 58 cours Belsunce 13001 Marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Événement des bibliothèques de Marseille

@archives Association les amis d’Albert Londres

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