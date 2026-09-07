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Alberto Frigo présente « Montaigne et ses dogmes », Librairie Compagnie, Paris

mardi 29 septembre 2026 · Librairie Compagnie · Paris

Alberto Frigo présente « Montaigne et ses dogmes », Librairie Compagnie, Paris

Informations pratiques

Début
mardi 29 septembre 2026
Fin
mardi 29 septembre 2026
Lieu
Librairie Compagnie
Adresse
58 rue des écoles,Paris
Ville
75005 Paris
Département
Paris

Alberto Frigo présente « Montaigne et ses dogmes » Mardi 29 septembre, 19h00 Librairie Compagnie Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-29T19:00:00+02:00 – 2026-09-29T23:59:00+02:00
Fin : 2026-09-29T19:00:00+02:00 – 2026-09-29T23:59:00+02:00

Présentation par Jean-Louis Poirier, philosophe. 

« Il met toutes choses dans un doute universel, et si général que ce doute s’emporte soi-même ». C’est ainsi que Pascal nous présente Montaigne.

Dans cet ouvrage, il en ressort un Montaigne inédit. Un Montaigne qui, posant pour son autoportrait littéraire et philosophique, a finalement rendu moins évanescents certains traits de son esprit. Une invitation à redécouvrir la sagesse des Essais sous une lumière nouvelle.

Alberto Frigo, agrégé et docteur en philosophie, est professeur d’histoire de la philosophie moderne à l’université de Milan. Il est spécialiste de Pascal auquel il a consacré plusieurs ouvrages et de Montaigne.

Venez découvrir « Montaigne et ses dogmes » publié aux Éditions Les Belles Lettres.

Au programme : discussion et signature.

Entrée libre – Livre en vente sur place.

Photographie © Droits Réservés

Librairie Compagnie 58 rue des écoles,Paris Paris 75005 Quartier de la Sorbonne Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-alberto-frigo-presente-montaigne-et-ses-dogmes-1998635129474 »}] [{« link »: « https://compagnie.url.fr/LireAlbertoFrigo »}]
Présentation par Jean-Louis Poirier, philosophe. « Il met toutes choses dans un doute universel, et si général que ce doute s’emporte soi-même ». C’est ainsi que Pascal nous présente … Rencontre-Dédicace

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