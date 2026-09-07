Alberto Frigo présente « Montaigne et ses dogmes », Librairie Compagnie, Paris

Informations pratiques

Alberto Frigo présente « Montaigne et ses dogmes » Mardi 29 septembre, 19h00 Librairie Compagnie Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-29T19:00:00+02:00 – 2026-09-29T23:59:00+02:00

Fin : 2026-09-29T19:00:00+02:00 – 2026-09-29T23:59:00+02:00

Présentation par Jean-Louis Poirier, philosophe.

« Il met toutes choses dans un doute universel, et si général que ce doute s’emporte soi-même ». C’est ainsi que Pascal nous présente Montaigne.

Dans cet ouvrage, il en ressort un Montaigne inédit. Un Montaigne qui, posant pour son autoportrait littéraire et philosophique, a finalement rendu moins évanescents certains traits de son esprit. Une invitation à redécouvrir la sagesse des Essais sous une lumière nouvelle.

Alberto Frigo, agrégé et docteur en philosophie, est professeur d’histoire de la philosophie moderne à l’université de Milan. Il est spécialiste de Pascal auquel il a consacré plusieurs ouvrages et de Montaigne.

Venez découvrir « Montaigne et ses dogmes » publié aux Éditions Les Belles Lettres.

Au programme : discussion et signature.

Entrée libre – Livre en vente sur place.

Photographie © Droits Réservés

Librairie Compagnie 58 rue des écoles,Paris Paris 75005 Quartier de la Sorbonne Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-alberto-frigo-presente-montaigne-et-ses-dogmes-1998635129474 »}] [{« link »: « https://compagnie.url.fr/LireAlbertoFrigo »}]

Présentation par Jean-Louis Poirier, philosophe. « Il met toutes choses dans un doute universel, et si général que ce doute s’emporte soi-même ». C’est ainsi que Pascal nous présente … Rencontre-Dédicace