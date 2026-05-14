Alefpa Trail Eymoutiers
Alefpa Trail Eymoutiers samedi 19 septembre 2026.
Eymoutiers
Alefpa Trail
Place Stalingrad Eymoutiers Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
L’ Alefpa Trail est un évènement sportif et festif. Le projet est d’organiser un évènement avec un ensemble de partenaires issus de milieux très différents (sportifs, entreprises, collectivités, associations) et des personnes en situation de handicap. Cet évènement se veut accessible à tous pour permettre à chacun de trouver un défi sportif à son niveau. .
Place Stalingrad Eymoutiers 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 09 69 72 trail.eymoutiers@alefpa.fr
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English : Alefpa Trail
L’événement Alefpa Trail Eymoutiers a été mis à jour le 2026-05-14 par OT Portes de Vassivière
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