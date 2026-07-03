Informations pratiques

Alex Kamo Le Bacchus Rennes 23 – 25 juillet

Un spectacle d’humour piquant, et tendre, mêlant stand-up et sketchs !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-23T21:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-25T22:15:00.000+02:00

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Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Rennes



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