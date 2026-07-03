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Alex Kamo Le Bacchus Rennes

jeudi 23 juillet 2026 · Le Bacchus · Rennes

Alex Kamo Le Bacchus Rennes

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Lieu
Le Bacchus
Adresse
3 esplanade Julie Rose Calvé
Ville
Rennes

Alex Kamo Le Bacchus Rennes 23 – 25 juillet

Un spectacle d’humour piquant, et tendre, mêlant stand-up et sketchs !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-23T21:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-25T22:15:00.000+02:00

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Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Rennes


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