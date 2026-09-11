ALEXANDER GURNING, MUba Eugène Leroy, Tourcoing

Informations pratiques

ALEXANDER GURNING Mardi 9 mars 2027, 20h00 MUba Eugène Leroy Nord

Tarifs : de 10€ à 15€

Pass Culture pour les 15/18 ans

Gratuité pour les – de 15 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-09T20:00:00+01:00 – 2027-03-09T21:00:00+01:00

Fin : 2027-03-09T20:00:00+01:00 – 2027-03-09T21:00:00+01:00

ALEXANDER GURNING

https://tourcoing-jazz-festival.com/ev27-alexander-gurning/

Pianiste belge à la carrière internationale, Alexander Gurning est reconnu pour son approche singulière qui fait dialoguer musique classique, jazz, improvisation et création contemporaine. Formé au Conservatoire royal de Bruxelles puis au Conservatoire Tchaïkovski de Moscou, il développe un univers musical libre, nourri de grandes traditions comme d’influences plus actuelles.

Pour ce concert, il propose un voyage musical où les époques et les styles se répondent. De Bach à Debussy, de Stravinsky à John Coltrane, le piano devient le fil conducteur d’une narration continue qui rapproche l’écriture classique de la liberté de l’improvisation. Porté par des arrangements originaux et une grande virtuosité, ce récital révèle les liens profonds qui unissent les langages musicaux et offre une expérience aussi raffinée qu’inspirante.

En partenariat avec le MUba – Eugène Leroy

MUba Eugène Leroy – Tourcoing

Début du concert : 20h00

Ouverture des portes : 19h00

+ Visite de l’exposition en cours

MUba Eugène Leroy 2 rue Paul Doumer 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Malcense Égalité Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.tourcoing-jazz-festival.com/share/event/392-Alexander-GURNING »}] [{« link »: « https://tourcoing-jazz-festival.com/ev27-alexander-gurning/ »}]

écouter voir ● MUba, Tourcoing

DR