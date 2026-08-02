Alexandra Ridout Quartet, Jazz from NY au 38Riv Jazz Club JSS26 38Riv Jazz Club Paris

Informations pratiques

UK born, multi award winner Alexandra Ridout is a trumpeter, bandleader, composer et éducatrice basée à Harlem, NYC. À seulement 27 ans, elle est déjà l’une des jeunes trompettistes de jazz les plus talentueuses sur la scène internationale. Depuis qu’elle a remporté le BBC Young Jazz Musician en 2016, elle a été propulsée dans une carrière chargée et de haut niveau, captivant les audiences depuis. Ses autres récompenses incluent British Jazz Awards ‘Rising Star’ 2018, Parliamentary Jazz Awards Nominee 2020, Keep an Eye International Jazz Award ‘Best soloist’ 2023, 2e place au Carmine Caruso International Jazz Trumpet competition 2023 et Next Jazz Legacy through New Music USA 2025.

Le quartet capture magnifiquement les vues d’Alexandra sur la vie et la musique, telles que perçues à travers le prisme de ses compositions captivantes. La musique vise à rassembler le parcours musical diversifié d’Alexandra et ses influences, avec le contrepoint et l’interaction artistique au premier plan.

Line-up : Alexandra Ridout : trompette ; tba : piano ; Freddie Jensen : contrebasse ; Ananda Brandão : batterie

Le 38Riv Jazz Club est une salle intimiste au cœur du Marais (38 rue de Rivoli, Paris 4e), dédiée au jazz et aux musiques improvisées.

Jazz — Née au Royaume-Uni et basée à Harlem, Alexandra Ridout, jeune trompettiste primée, séduit le monde du jazz avec son talent exceptionnel et sa créativité audacieuse.

Le vendredi 23 octobre 2026

de 21h30 à 22h30

Le vendredi 23 octobre 2026

de 19h30 à 20h30

payant

Tarif en ligne : 21€ à 24€

Tarif sur place : 24€ à 27€

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-24T00:30:00+02:00

fin : 2026-10-24T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-10-23T19:30:00+02:00_2026-10-23T20:30:00+02:00;2026-10-23T21:30:00+02:00_2026-10-23T22:30:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/concerts/alexandra-ridout-quartet-1 contact@38riv.com



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