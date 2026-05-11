ALEXIS TRAMONI Le meilleur et le PIRE La Salle des Concerts Le Mans
ALEXIS TRAMONI Le meilleur et le PIRE La Salle des Concerts Le Mans samedi 7 novembre 2026.
Le Mans
ALEXIS TRAMONI Le meilleur et le PIRE
La Salle des Concerts 58 Rue du Port Le Mans Sarthe
Tarif : 32 – 32 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07 20:30:00
fin : 2026-11-07
Date(s) :
2026-11-07
ALEXIS TRAMONI Le meilleur et le PIRE
La Perche Productions présente ALEXIS TRAMONI Le meilleur et le PIRE .
Depuis que j’ai commencé l’humour, j’ai rempli des salles et j’en ai vidé. J’ai raconté mes blagues dans dessynagogues et des tribunaux. J’ai fait rire et j’ai clivé. En soulevant toujours la même question C’est quice mec ? Je ne vais pas vous jouer du violon. Je vais vous dire la vérité.
De mon enfance dans le quartier le plusriche de France à ma vie d’artiste, je parle du monde à travers moi, avec cette violente sensibilité quim’est propre. Je vous propose de prendre plaisir à découvrir d’où elle vient, parce que je n’ai jamais étéaussi drôle que dans la sincérité.On m’a harcelé, adulé, brisé le cœur et aimé.
Mais à la fin, il reste quoi ? Le Meilleur et Le Pire. C’est moi. .
La Salle des Concerts 58 Rue du Port Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire
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English :
ALEXIS TRAMONI: The best and the worst
L’événement ALEXIS TRAMONI Le meilleur et le PIRE Le Mans a été mis à jour le 2026-05-07 par CDT72
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