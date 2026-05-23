Auray

Algues en cuisine saveurs marines et bienfaits à découvrir !

8 Rue de l’Irlande Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-08

fin : 2026-06-08

Date(s) :

2026-06-08

Embarquez pour un atelier culinaire original et gourmand avec Lucie, de l’association Merci les Algues. Découvrez comment intégrer facilement les algues dans votre cuisine du quotidien à travers des recettes savoureuses, créatives et pleines de bienfaits. Au menu un cake moelleux à la courgette, à la ricotta et aux haricots de mer, une algue riche en iode, calcium, magnésium et oméga 3, puis de délicieux muffins aux myrtilles et à la dulse, reconnue pour sa richesse en vitamines, protéines et minéraux. Cet atelier convivial sera l’occasion d’explorer les saveurs iodées des algues, d’en apprendre davantage sur leurs qualités nutritionnelles et de découvrir une cuisine marine saine, étonnante et accessible à tous.

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8 Rue de l’Irlande Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 24 28 57

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L’événement Algues en cuisine saveurs marines et bienfaits à découvrir ! Auray a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon