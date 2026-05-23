Ali Veejay Folk Hip-hop Rock Le Champ Commun Augan

Augan

Ali Veejay Folk Hip-hop Rock

Le Champ Commun 1 rue du Clos Bily Augan Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

One man band atypique, Ali Veejay mêle pop/folk, chanson et musiques du monde en invitant le public à participer. Ses titres, montés à la pédale sampler, alternent énergie et ballades sensibles. En premières parties de Dionysos, Cats on Trees, Gaëtan Roussel et Mathieu Boogaerts. .

Le Champ Commun 1 rue du Clos Bily Augan 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 48 51

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English :

L’événement Ali Veejay Folk Hip-hop Rock Augan a été mis à jour le 2026-05-23 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande