Ali Veejay Folk Hip-hop Rock Le Champ Commun Augan
Ali Veejay Folk Hip-hop Rock Le Champ Commun Augan samedi 4 juillet 2026.
Augan
Ali Veejay Folk Hip-hop Rock
Le Champ Commun 1 rue du Clos Bily Augan Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
One man band atypique, Ali Veejay mêle pop/folk, chanson et musiques du monde en invitant le public à participer. Ses titres, montés à la pédale sampler, alternent énergie et ballades sensibles. En premières parties de Dionysos, Cats on Trees, Gaëtan Roussel et Mathieu Boogaerts. .
Le Champ Commun 1 rue du Clos Bily Augan 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 48 51
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English :
L’événement Ali Veejay Folk Hip-hop Rock Augan a été mis à jour le 2026-05-23 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande
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