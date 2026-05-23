Paloma Negra Flamenco, musique latine et jazz Le Champ Commun Augan
Paloma Negra Flamenco, musique latine et jazz Le Champ Commun Augan vendredi 3 juillet 2026.
Augan
Paloma Negra Flamenco, musique latine et jazz
Le Champ Commun 1 rue du Clos Bily Augan Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
Entre flamenco et chanson mexicaine, Paloma Negra mêle musiques du monde, jazz et airs populaires. Le quartet chante en espagnol la nostalgie, la joie et la passion, avec l’énergie et la virtuosité du Nouveau Monde. .
Le Champ Commun 1 rue du Clos Bily Augan 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 48 51
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English :
L’événement Paloma Negra Flamenco, musique latine et jazz Augan a été mis à jour le 2026-05-23 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande
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