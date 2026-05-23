Drimys Winteri Folk rock Le Champ Commun Augan

Augan

Drimys Winteri Folk rock

Le Champ Commun 1 rue du Clos Bily Augan Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Drimys Winteri, duo formé par Eddy Burns et Denis Peduzzi, mêle poésie, rage et grands espaces. Entre Terre de Feu et Bretagne, leurs mélodies naviguent entre douceur et tempête, dans un univers sensible, organique et minéral. .

Le Champ Commun 1 rue du Clos Bily Augan 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 48 51

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English :

L’événement Drimys Winteri Folk rock Augan a été mis à jour le 2026-05-23 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande