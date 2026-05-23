LES RENDEZ-VOUS DE L’ÉPICERIE Le Champ Commun Augan

Augan

LES RENDEZ-VOUS DE L’ÉPICERIE

Le Champ Commun 1 rue du Clos Bily Augan Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Rencontre avec Jean-Jacques Jouanolle, qui présentera son entreprise, L’Arbre aux sorbets, et fera déguster sa production. Sur sa ferme, située à Moulins (35), Jean-Jacques fait pousser les petits fruits issus de l’agriculture biologique qui lui servent dans la confection de ses délicieux sorbets. .

Le Champ Commun 1 rue du Clos Bily Augan 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 48 51

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English :

L’événement LES RENDEZ-VOUS DE L’ÉPICERIE Augan a été mis à jour le 2026-05-23 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande