LES RENDEZ-VOUS DE L’ÉPICERIE Le Champ Commun Augan
LES RENDEZ-VOUS DE L’ÉPICERIE Le Champ Commun Augan vendredi 26 juin 2026.
Augan
LES RENDEZ-VOUS DE L’ÉPICERIE
Le Champ Commun 1 rue du Clos Bily Augan Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
Rencontre avec Jean-Jacques Jouanolle, qui présentera son entreprise, L’Arbre aux sorbets, et fera déguster sa production. Sur sa ferme, située à Moulins (35), Jean-Jacques fait pousser les petits fruits issus de l’agriculture biologique qui lui servent dans la confection de ses délicieux sorbets. .
Le Champ Commun 1 rue du Clos Bily Augan 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 48 51
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English :
L’événement LES RENDEZ-VOUS DE L’ÉPICERIE Augan a été mis à jour le 2026-05-23 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande
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