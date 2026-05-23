Rencontre coopérative Le Champ Commun Augan
Rencontre coopérative Le Champ Commun Augan samedi 20 juin 2026.
Augan
Rencontre coopérative
Le Champ Commun 1 rue du Clos Bily Augan Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Histoire et enjeux d’une entreprise citoyenne du territoire. Rencontre pour tout savoir sur le fonctionnement de la coopérative, son historique, son actualité, ses activités, ses projets et rencontrer les gens qui la font vivre au quotidien.
Sur réservation. .
Le Champ Commun 1 rue du Clos Bily Augan 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 48 51
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Rencontre coopérative Augan a été mis à jour le 2026-05-23 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande
À voir aussi à Augan (Morbihan)
- Jomei et Al’ Rap-Harpe et clavier Le Champ Commun Augan 30 mai 2026
- Tchok Jazz swing Le Champ Commun Augan 6 juin 2026
- La Pianiste rouge Spectacle musical Le Champ Commun Augan 7 juin 2026
- L’autre Kerm’ESS Le Champ Commun Augan 10 juin 2026
- Session jazz organisée par Edouard Heller Le Champ Commun Augan 11 juin 2026