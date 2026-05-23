Rencontre coopérative Le Champ Commun Augan

Augan

Rencontre coopérative

Le Champ Commun 1 rue du Clos Bily Augan Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Histoire et enjeux d’une entreprise citoyenne du territoire. Rencontre pour tout savoir sur le fonctionnement de la coopérative, son historique, son actualité, ses activités, ses projets et rencontrer les gens qui la font vivre au quotidien.

Sur réservation. .

Le Champ Commun 1 rue du Clos Bily Augan 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 48 51

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English :

L’événement Rencontre coopérative Augan a été mis à jour le 2026-05-23 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande