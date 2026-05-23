Le Festin des impuissantes Spectacle de rue Le Champ Commun Augan
Le Festin des impuissantes Spectacle de rue Le Champ Commun Augan samedi 27 juin 2026.
Augan
Le Festin des impuissantes Spectacle de rue
Le Champ Commun 1 rue du Clos Bily Augan Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Spectacle de rue mêlant militantisme, féminisme, musique et anarchisme, qui interroge l’engagement et l’idée de changer monde par la joie plutôt que par le désespoir dans une fête où voix, doutes et inspirations se mêlent. A partir de 8 ans. .
Le Champ Commun 1 rue du Clos Bily Augan 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 48 51
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English :
L’événement Le Festin des impuissantes Spectacle de rue Augan a été mis à jour le 2026-05-23 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande
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