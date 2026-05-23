Théâtre d’impro avec Les Sorties de route Le Champ Commun Augan
Théâtre d’impro avec Les Sorties de route Le Champ Commun Augan samedi 13 juin 2026.
Augan
Théâtre d’impro avec Les Sorties de route
Le Champ Commun 1 rue du Clos Bily Augan Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Deux équipes, de l’improvisation, de la parodie, un public facétieux, des thèmes imposés, des contraintes scéniques, un temps imparti et un arbitre pas toujours de bonne foi. .
Le Champ Commun 1 rue du Clos Bily Augan 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 48 51
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English :
L’événement Théâtre d’impro avec Les Sorties de route Augan a été mis à jour le 2026-05-23 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande
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