La Pianiste rouge Spectacle musical Le Champ Commun Augan
La Pianiste rouge Spectacle musical Le Champ Commun Augan dimanche 7 juin 2026.
Augan
La Pianiste rouge Spectacle musical
Le Champ Commun 1 rue du Clos Bily Augan Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Un piano à queue, de la chanson à texte qui interpelle, une voix qui envoûte, une scénographie dynamique. Accompagnée de son piano voyageur, La Pianiste rouge, personnalité chahutée et généreuse, nous livre ses chansons d’amour, ses textes engagés, ses colères. .
Le Champ Commun 1 rue du Clos Bily Augan 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 48 51
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English :
L’événement La Pianiste rouge Spectacle musical Augan a été mis à jour le 2026-05-23 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande
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