L’autre Kerm’ESS Le Champ Commun Augan
L’autre Kerm’ESS Le Champ Commun Augan mercredi 10 juin 2026.
Augan
L’autre Kerm’ESS
Le Champ Commun 1 rue du Clos Bily Augan Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10
fin : 2026-06-10
Date(s) :
2026-06-10
Des stands, animations, ateliers, jeux et défis pour illustrer l’économie sociale et solidaire. Présentation de projets avec retours du public. Table ronde sur la lutte rurale et bourse du bénévolat pour renforcer les solidarités locales. Apéro festif en soirée. .
Le Champ Commun 1 rue du Clos Bily Augan 56800 Morbihan Bretagne +33 6 41 54 85 70
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English :
L’événement L’autre Kerm’ESS Augan a été mis à jour le 2026-05-21 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande
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