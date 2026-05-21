Vernissage expo photo Fred Derval Le Champ Commun Augan

Augan

Vernissage expo photo Fred Derval

Le Champ Commun 1 rue du Clos Bily Augan Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

Belle-Île-en-Mer se révèle sous le regard de Fred Derval. Photographe sensible et poétique, il capte dans les paysages la beauté discrète des choses simples. Son travail invite à redécouvrir l’île à travers son objectif, entre lumière, douceur et aspérité minérale. .

Le Champ Commun 1 rue du Clos Bily Augan 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 48 51

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English :

L’événement Vernissage expo photo Fred Derval Augan a été mis à jour le 2026-05-21 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande