Vernissage expo photo Fred Derval Le Champ Commun Augan
Vernissage expo photo Fred Derval Le Champ Commun Augan vendredi 3 juillet 2026.
Augan
Vernissage expo photo Fred Derval
Le Champ Commun 1 rue du Clos Bily Augan Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
Belle-Île-en-Mer se révèle sous le regard de Fred Derval. Photographe sensible et poétique, il capte dans les paysages la beauté discrète des choses simples. Son travail invite à redécouvrir l’île à travers son objectif, entre lumière, douceur et aspérité minérale. .
Le Champ Commun 1 rue du Clos Bily Augan 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 48 51
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English :
L’événement Vernissage expo photo Fred Derval Augan a été mis à jour le 2026-05-21 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande
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