Alice et le Jardin Merveilleux Rue de l’Église Cuisery

Informations pratiques

Cuisery

Alice et le Jardin Merveilleux

Rue de l’Église Centre Eden Cuisery Saône-et-Loire

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 10:00:00

fin : 2026-07-12 18:00:00

Date(s) :

2026-07-12

Laissez-vous entraîner dans l’univers fantastique d’Alice au Pays des Merveilles lors d’une journée féérique placée sous le signe du jeu et de l’émerveillement.

Le jardin merveilleux d’Alice prend vie à travers une journée riche en découvertes et en animations pour petits et grands.

Organisée en partenariat avec Festijeux, cette animation met à l’honneur des jeux en bois inspirés de l’univers d’Alice échecs géants, défis surprenants, tourbillons magiques et autres curiosités vous plongeront dans un décor où l’imaginaire devient réalité.

Au détour des allées, laissez-vous guider par le Lapin Blanc et vivez une aventure hors du temps, entre rires, émerveillement et moments de partage. Un univers gourmand, coloré et féérique qui promet une journée pleine de magie pour toute la famille.

Profitez de votre venue pour visiter l’exposition temporaire Nuit et le musée sur la nature en Bourgogne. .

Rue de l’Église Centre Eden Cuisery 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 08 00

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English : Alice et le Jardin Merveilleux

L’événement Alice et le Jardin Merveilleux Cuisery a été mis à jour le 2026-06-29 par Centre EDEN