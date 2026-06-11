Tote-bag en tataki-zomé Rue de l’Église Cuisery
Tote-bag en tataki-zomé Rue de l’Église Cuisery jeudi 30 juillet 2026.
Cuisery
Tote-bag en tataki-zomé
Rue de l’Église Centre Eden Cuisery Saône-et-Loire
Tarif : 9 – 9 – 9 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 14:00:00
fin : 2026-07-30 15:30:00
Date(s) :
2026-07-30
Venez décorer votre tote-bag grâce au tatakizomé, une technique d’impression végétale martelée d’origine japonaise. En frappant délicatement feuilles et fleurs sur le tissu, les végétaux libèrent des couleurs insoupçonnées et impriment leurs formes naturelles.
Cet atelier créatif invite à expérimenter, observer et composer pour créer un décor unique, entièrement inspiré par la nature. Chaque participant repartira avec un tote-bag original, véritable empreinte végétale à porter au quotidien.
Un moment ludique et créatif, où la nature devient œuvre d’art.
A partir de 8 ans. .
Rue de l’Église Centre Eden Cuisery 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 08 00
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English : Tote-bag en tataki-zomé
L’événement Tote-bag en tataki-zomé Cuisery a été mis à jour le 2026-06-11 par Centre EDEN
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