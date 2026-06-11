Tote-bag en tataki-zomé Rue de l’Église Cuisery

Cuisery

Tote-bag en tataki-zomé

Rue de l’Église Centre Eden Cuisery Saône-et-Loire

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 14:00:00

fin : 2026-07-30 15:30:00

Date(s) :

2026-07-30

Venez décorer votre tote-bag grâce au tatakizomé, une technique d’impression végétale martelée d’origine japonaise. En frappant délicatement feuilles et fleurs sur le tissu, les végétaux libèrent des couleurs insoupçonnées et impriment leurs formes naturelles.

Cet atelier créatif invite à expérimenter, observer et composer pour créer un décor unique, entièrement inspiré par la nature. Chaque participant repartira avec un tote-bag original, véritable empreinte végétale à porter au quotidien.

Un moment ludique et créatif, où la nature devient œuvre d’art.

A partir de 8 ans. .

Rue de l’Église Centre Eden Cuisery 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 08 00

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English : Tote-bag en tataki-zomé

L’événement Tote-bag en tataki-zomé Cuisery a été mis à jour le 2026-06-11 par Centre EDEN