Aventure fossiles Rue de l’Église Cuisery
Aventure fossiles Rue de l’Église Cuisery mercredi 5 août 2026.
Cuisery
Aventure fossiles
Rue de l’Église Centre Eden Cuisery Saône-et-Loire
Tarif : 13 – 13 – 13 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 10:00:00
fin : 2026-08-12 15:00:00
Date(s) :
2026-08-05 2026-08-12 2026-08-26
Partez à la quête des fossiles dont vous réalisez des moulages. Un diaporama vous aidera à mieux comprendre les origines des fossiles.
Prévoir le pique-nique. A partir de 7 ans. .
Rue de l’Église Centre Eden Cuisery 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 08 00
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English : Aventure fossiles
L’événement Aventure fossiles Cuisery a été mis à jour le 2026-06-11 par Centre EDEN
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