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Aventure fossiles Rue de l’Église Cuisery

Aventure fossiles Rue de l’Église Cuisery mercredi 5 août 2026.

Lieu : Rue de l'Église

Adresse : Centre Eden

Ville : 71290 Cuisery

Département : Saône-et-Loire

Début : mercredi 5 août 2026

Fin : mercredi 5 août 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 13 13 13 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Cuisery

Aventure fossiles

Rue de l’Église Centre Eden Cuisery Saône-et-Loire

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 10:00:00
fin : 2026-08-12 15:00:00

Date(s) :
2026-08-05 2026-08-12 2026-08-26

Partez à la quête des fossiles dont vous réalisez des moulages. Un diaporama vous aidera à mieux comprendre les origines des fossiles.
Prévoir le pique-nique. A partir de 7 ans.   .

Rue de l’Église Centre Eden Cuisery 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 08 00 

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English : Aventure fossiles

L’événement Aventure fossiles Cuisery a été mis à jour le 2026-06-11 par Centre EDEN

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