Cuisery

Soirée photo paysages crépusculaires et nocturnes

Centre EDEN 126, rue de l’Eglise Cuisery Saône-et-Loire

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 18:30:00

fin : 2026-08-29 20:30:00

Date(s) :

2026-07-29 2026-08-29

Profitez du crépuscule pour réaliser de belles photographies de Cuisery et de la nature alentour grâce à l’accompagnement de Julien ARBEZ, photographe professionnel.

Jouez avec les lumières du coucher du soleil pour créer de jolis contre-jours ou avec la lumière des étoiles pour immortaliser le ciel d’été. Les éclairages nocturnes vous permettront aussi quelques images insolites ! Animation destinée aux adultes et aux enfants à partir de 12 ans. Appareil photo réflexe ou hybride et trépied conseillés. Prêt possible d’appareils photos sur réservation. .

Centre EDEN 126, rue de l’Eglise Cuisery 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 08 00 eden71@saoneetloire71.fr

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English : Soirée photo paysages crépusculaires et nocturnes

L’événement Soirée photo paysages crépusculaires et nocturnes Cuisery a été mis à jour le 2026-06-11 par Centre EDEN