Soirée photo paysages crépusculaires et nocturnes Centre EDEN Cuisery
Soirée photo paysages crépusculaires et nocturnes Centre EDEN Cuisery mercredi 29 juillet 2026.
Cuisery
Soirée photo paysages crépusculaires et nocturnes
Centre EDEN 126, rue de l’Eglise Cuisery Saône-et-Loire
Tarif : 13 – 13 – 13 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 18:30:00
fin : 2026-08-29 20:30:00
Date(s) :
2026-07-29 2026-08-29
Profitez du crépuscule pour réaliser de belles photographies de Cuisery et de la nature alentour grâce à l’accompagnement de Julien ARBEZ, photographe professionnel.
Jouez avec les lumières du coucher du soleil pour créer de jolis contre-jours ou avec la lumière des étoiles pour immortaliser le ciel d’été. Les éclairages nocturnes vous permettront aussi quelques images insolites ! Animation destinée aux adultes et aux enfants à partir de 12 ans. Appareil photo réflexe ou hybride et trépied conseillés. Prêt possible d’appareils photos sur réservation. .
Centre EDEN 126, rue de l’Eglise Cuisery 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 08 00 eden71@saoneetloire71.fr
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English : Soirée photo paysages crépusculaires et nocturnes
L’événement Soirée photo paysages crépusculaires et nocturnes Cuisery a été mis à jour le 2026-06-11 par Centre EDEN
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