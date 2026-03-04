ALICE ET LE MAIRE, Cinéma André-Malraux, Bondy

ALICE ET LE MAIRE Dimanche 22 mars, 16h00 Cinéma André-Malraux Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-22T16:00:00+01:00 – 2026-03-22T17:55:00+01:00

Fin : 2026-03-22T16:00:00+01:00 – 2026-03-22T17:55:00+01:00

Le maire de Lyon, Paul Théraneau, va mal. Il n’a plus une seule idée. Après trente ans de vie politique, il se sent complètement vide. Pour remédier à ce problème, on décide de lui adjoindre une jeune et brillante philosophe, Alice Heimann. Un dialogue se noue, qui rapproche Alice et le maire et ébranle leurs certitudes.

Cinéma André-Malraux 25, cours de la Republique, Bondy Bondy 93140 Le Mainguy – Le Moulin à Vent Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://bondyandremalraux.cine.boutique/media/3027?showId=54776 »}]

