Alicia Penalba. La sculpture entre terre et ciel Musée Zadkine PARIS

Informations pratiques

Le musée Zadkine, premier musée en France à lui consacrer une exposition depuis sa mort, était tout indiqué pour rendre hommage à celle qui fit ses débuts, à Paris, à l’Académie de la Grande Chaumière dans la classe de sculpture que dirigeait Zadkine.

Alternant sections chronologiques et propos thématiques, l’exposition replace l’œuvre de Penalba dans le contexte artistique des années 1950-1960. Elle évoque les liens noués avec d’autres artistes, comme Zadkine bien sûr mais aussi Brancusi, Picasso ou Matisse. Elle s’intéresse aux œuvres totémiques de Penalba qui allient monumentalité et verticalité et mettent en avant le rôle de la nature comme moteur de la création. Penalba, marquée dans son enfance par les paysages argentins, ne cesse en effet de s’y référer pour inventer des sculptures aux formes biomorphiques évoquant des plantes désertiques.

L’intérêt d’Alicia Penalba pour les arts décoratifs, sa volonté de décliner sa sculpture dans différents médiums – céramique, tapisserie – et dans différentes tailles, du monumental à la miniature et au bijou, est l’autre fil rouge d’une exposition qui révèle une créatrice indépendante et talentueuse, ayant considérablement renouvelé son art.

Trois ans après l’exposition Chana Orloff. Sculpter l’époque, le musée Zadkine invite à nouveau à (re)découvrir l’œuvre d’une importante sculptrice du XXe siècle. Alicia Penalba (1913-1982), artiste de renommée internationale, est née en Argentine mais a passé l’essentiel de sa carrière en France.

Du mercredi 18 novembre 2026 au dimanche 25 avril 2027 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 10h00 à 18h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-11-18T11:00:00+01:00

fin : 2027-04-25T21:00:00+02:00

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Musée Zadkine 100 bis, rue d’Assas 75006 PARIS



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