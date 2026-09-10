Alimentation et cancer : mythes et réalités, Bibliothèque municipale de Lyon Part-Dieu, Lyon

Informations pratiques

Alimentation et cancer : mythes et réalités Samedi 3 octobre, 16h30 Bibliothèque municipale de Lyon Part-Dieu Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T16:30:00+02:00 – 2026-10-03T18:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T16:30:00+02:00 – 2026-10-03T18:30:00+02:00

Notre alimentation peut-elle vraiment influencer le risque de cancer ? Entre messages contradictoires, idées reçues et conseils parfois anxiogènes, il n’est pas toujours facile de s’y retrouver.

Cette intervention propose un temps d’échange accessible et interactif autour des liens entre alimentation et cancer, et sera portée par une chercheuse et une diététicienne du Centre Léon Bérard, avec le soutien du Réseau NACRe (Nutrition Activité physique Cancer Recherche).

À partir de connaissances scientifiques actuelles, elle vise à mieux comprendre ce que l’on sait réellement (et ce que l’on ne sait pas) et à répondre aux questions fréquemment posées par le public.

Les rôles possibles de l’alimentation dans la prévention de la maladie seront abordés, afin d’apporter des repères clairs et nuancés pour le quotidien.

Bibliothèque municipale de Lyon Part-Dieu 30 boulevard Vivier Merle, 690003 Lyon Lyon 69003 Part-Dieu Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

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