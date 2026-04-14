Aline ISOARD – Photographies Galerie Fleury Lodève 16 avril – 16 mai Entrée libre

La Galerie Fleury de Lodève présente du 17 avril au 16 mai 2026 les photographies de Aline ISOARD. Vernissage le jeudi 16 avril à 18 h

Toutes ses prises de vue se font depuis l’intérieur de son automobile.

Tous ses tirages subissent le grattage.

Ces photos-loterie de notre commune modernité deviennent alors des tableaux signifiant un nouveau regard sur notre quotidien. Ils démontent et remontent poétiquement la beauté de ce voyage en voiture.

Une approche très « renaissance » de la photographie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-16T18:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-16T19:00:00.000+02:00

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0630656509 fleury.galerie@gmail.com https://www.instagram.com/galerie_fleury_lodeve/

Galerie Fleury 10 rue Fleury Lodève Hérault Lodève 34700 Hérault



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