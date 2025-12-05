Alkabaya Écuries de Baroja Anglet

Alkabaya

Écuries de Baroja 19 rue des Quatre Cantons Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-12

fin : 2026-03-12

Date(s) :

2026-03-12

Avec plus de 600 concerts à son actif, le quatuor stéphanois présente son nouvel album Tout va bien . Le groupe propose un live festif porté par des mélodies accrocheuses et des textes à la fois intimes et engagés qui parlent à chacun de nous. Chaque concert offre une bouffée d’air salvatrice, une généreuse incitation tant à penser qu’à danser. .

Écuries de Baroja 19 rue des Quatre Cantons Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

English : Alkabaya

