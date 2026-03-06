Salon du Bien-Vivre Mendi, le jardin de tous Anglet

Salon du Bien-Vivre

Mendi, le jardin de tous 15 rue de Louillot Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-18

Le Salon du Bien-Vivre revient chez Mendi, avec une édition élargie de 900 m², offrant une immersion complète dans l’univers du bien-être, de la santé naturelle et de l’équilibre familial.

L’événement rassemble 70 exposants passionnés professionnels du bien-être, artisans, créateurs et experts de la parentalité. Les visiteurs pourront découvrir une large gamme de produits naturels et artisanaux (cosmétiques bio, thés, miels, compléments alimentaires, bougies, créations bien-être) et bénéficier de conseils pratiques pour améliorer leur qualité de vie.

Le salon propose également 50 ateliers et conférences pour découvrir de nouvelles pratiques et approfondir ses connaissances.

Nouveauté 2026 une ouverture renforcée aux professionnels de la parentalité et de la création, pour une expérience encore plus riche, inspirante et accessible à tous. .

Mendi, le jardin de tous 15 rue de Louillot Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Salon du Bien-Vivre

L’événement Salon du Bien-Vivre Anglet a été mis à jour le 2026-03-04 par OT Anglet