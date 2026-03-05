Mois du son Bain sonore ALSH Baroja Salle psychomotricité Anglet

Mois du son Bain sonore

ALSH Baroja Salle psychomotricité 19 rue des Quatre Cantons Anglet

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Laissez-vous porter par un voyage sonore et vibratoire, grâce aux gongs, bols tibétains, harpe de cristal…

…tambours et autres instruments aux sonorités enveloppantes. Allongés au sol, les participants vivent

une expérience immersive où les vibrations et les harmonies invitent à la détente et à l’évasion.

Par Edouard Parilusyan, sonothérapeute.

Petit conseil apporter tapis confortable et couverture pour profiter pleinement de ce moment.

Tout public à partir de 12 ans.

Dans le cadre du Mois du son, en partenariat avec Biblio64.

Pour la 4ème année consécutive, la Bibliothèque départementale et les bibliothèques du département proposent Le Mois du son, un rendez-vous culturel et sensoriel ouvert à tous.

Cette année, l’événement se décline autour du thème Vibrations , explorant le son sous toutes ses formes et ses effets. .

Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 52 17 55

