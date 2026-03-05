Mois du son Découverte de la sonothérapie ALSH Baroja Salle psychomotricité Anglet

Mois du son Découverte de la sonothérapie

ALSH Baroja Salle psychomotricité 19 rue des Quatre Cantons Anglet Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Lors de cet atelier participatif, plongez dans l’univers fascinant de la sonothérapie.

Découvrez les différents instruments utilisés pour leurs vibrations bienfaisantes. Vous expérimenterez différentes techniques de jeu pour la relaxation, la méditation ou le massage vibratoire.

Par Edouard Parilusyan, sonothérapeute.

Bols tibétains, gongs mis à disposition.

Tout public à partir de 9 ans.

Dans le cadre du Mois du son, en partenariat avec Biblio64.

Pour la 4ème année consécutive, la Bibliothèque départementale et les bibliothèques du département proposent Le Mois du son, un rendez-vous culturel et sensoriel ouvert à tous.

Cette année, l’événement se décline autour du thème Vibrations , explorant le son sous toutes ses formes et ses effets.

Fil rouge de la programmation dans plusieurs bibliothèques, la sonothérapie invite le public à une expérience immersive et apaisante. .

ALSH Baroja Salle psychomotricité 19 rue des Quatre Cantons Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 52 17 55

