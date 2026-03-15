All Monsters love Rock’N’Roll Festival Cernay
samedi 24 octobre 2026 · Cernay
Informations pratiques
Cernay
All Monsters love Rock’N’Roll Festival
32 rue Georges Risler Cernay Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-24 12:00:00
fin : 2026-10-24 23:30:00
Date(s) :
2026-10-24
À l’occasion de Métal Market, le festival All Monsters Love Rock’N’Roll réunit 5 concerts pour un seul billet à l’Espace Grün de Cernay. Une soirée rock et métal à ne pas manquer !
À l’occasion de la 2¿ édition de la bourse cinéma fantastique et horreur Métal Market, l’Espace Grün de Cernay accueille le festival All Monsters Love Rock’N’Roll. Une soirée placée sous le signe du rock et du métal avec pas moins de 5 concerts pour un seul billet ! Retrouvez Iron Slave (cover d’Iron Maiden), Lovedrive (cover de Scorpions), Sweet Child (cover de Guns N’ Roses), ainsi que GentleMaad et Deaf Slow pour une programmation qui promet de faire vibrer les amateurs de musique. .
32 rue Georges Risler Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 37 96 20 info@tourisme-thann-cernay.fr
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English :
%C0 As part of Metal Market, the All Monsters Love Rock’N’Roll festival is hosting five concerts for the price of one ticket at the Espace Gr%FCn in Cernay. A rock and metal night you won’t want to miss!
L’événement All Monsters love Rock’N’Roll Festival Cernay a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay
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