Informations pratiques

Cernay

All Monsters love Rock’N’Roll Festival

32 rue Georges Risler Cernay Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-24 12:00:00

fin : 2026-10-24 23:30:00

Date(s) :

2026-10-24

À l’occasion de Métal Market, le festival All Monsters Love Rock’N’Roll réunit 5 concerts pour un seul billet à l’Espace Grün de Cernay. Une soirée rock et métal à ne pas manquer !

À l’occasion de la 2¿ édition de la bourse cinéma fantastique et horreur Métal Market, l’Espace Grün de Cernay accueille le festival All Monsters Love Rock’N’Roll. Une soirée placée sous le signe du rock et du métal avec pas moins de 5 concerts pour un seul billet ! Retrouvez Iron Slave (cover d’Iron Maiden), Lovedrive (cover de Scorpions), Sweet Child (cover de Guns N’ Roses), ainsi que GentleMaad et Deaf Slow pour une programmation qui promet de faire vibrer les amateurs de musique. .

32 rue Georges Risler Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 37 96 20 info@tourisme-thann-cernay.fr

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English :

%C0 As part of Metal Market, the All Monsters Love Rock’N’Roll festival is hosting five concerts for the price of one ticket at the Espace Gr%FCn in Cernay. A rock and metal night you won’t want to miss!

L’événement All Monsters love Rock’N’Roll Festival Cernay a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay