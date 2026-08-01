Informations pratiques

Cernay

Chantier nature participatif la Thur sauvage

3 rue de Soultz Cernay Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-22 09:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Agissez pour préserver la Thur sauvage ! Participez à la renaturation d’une prairie alluviale, à la lutte contre une espèce invasive et à la protection de la biodiversité.

Participez à une action collective pour préserver les milieux naturels de la Thur sauvage. Ensemble, contribuez à la renaturation d’une prairie alluviale, à la lutte contre une espèce végétale invasive et à l’entretien des lisières. Une belle occasion d’agir concrètement en faveur de la biodiversité et de découvrir la richesse écologique de la vallée de la Thur. .

3 rue de Soultz Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 83 34 20 contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu

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English :

Take action to preserve the wild Thur! Help with the restoration of a floodplain meadow, the fight against an invasive species, and the protection of biodiversity.

L’événement Chantier nature participatif la Thur sauvage Cernay a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay