Informations pratiques

Cernay

Show aérien de l’aéroclub

rue de l’aérodrome Cernay Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-06 10:00:00

fin : 2026-09-06 18:00:00

Date(s) :

2026-09-06

Grand meeting d’aéromodélisme réunissant des pilotes français et étrangers. Au programme jets, maquettes géantes, hélicoptères, warbirds, voltige, vols en patrouille et échanges avec les pilotes, dans une ambiance familiale et conviviale.

Un grand meeting d’aéromodélisme réunissant des pilotes français et étrangers autour de démonstrations spectaculaires maquettes géantes, jets à turbine, hélicoptères, warbirds, voltige, vols en patrouille et hydravions radiocommandés. Le public pourra également découvrir les coulisses de cette discipline en échangeant avec les pilotes et constructeurs, dans une ambiance conviviale et familiale. .

rue de l’aérodrome Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 6 73 20 18 72

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English :

A major model aircraft airshow bringing together French and international pilots. On the program: jets, giant models, helicopters, warbirds, aerobatics, formation flights, and opportunities to meet the pilots, all in a friendly, family-oriented atmosphere.

L’événement Show aérien de l’aéroclub Cernay a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay