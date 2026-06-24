Train des contes Cernay
Train des contes Cernay dimanche 2 août 2026.
Cernay
Train des contes
rue d’Aspach Cernay Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-02 10:30:00
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
À bord du Train des Contes, Vassili vous entraîne dans un monde de récits enchanteurs et inattendus !
Le Train des Contes vous transporte dans un univers peuplé de marins, d’elfes et de rêveurs. Avec Vassili, chaque trajet devient une aventure imaginaire ! (Train à vapeur au départ de Cernay Saint André et Sentheim) .
rue d’Aspach Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 6 04 46 48 60 ttda@train-doller.org
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English :
Aboard the Tale Train, Vassili takes you into a world of enchanting and unexpected tales!
L’événement Train des contes Cernay a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay
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