Cernay

Train des contes

rue d’Aspach Cernay Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-02 10:30:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

À bord du Train des Contes, Vassili vous entraîne dans un monde de récits enchanteurs et inattendus !

Le Train des Contes vous transporte dans un univers peuplé de marins, d’elfes et de rêveurs. Avec Vassili, chaque trajet devient une aventure imaginaire ! (Train à vapeur au départ de Cernay Saint André et Sentheim) .

rue d’Aspach Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 6 04 46 48 60 ttda@train-doller.org

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English :

Aboard the Tale Train, Vassili takes you into a world of enchanting and unexpected tales!

L’événement Train des contes Cernay a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay