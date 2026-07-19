Informations pratiques

Cernay

Guinguette Na’Thur Soirée cinéma

Parc des Rives de la Thur Cernay Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-01 19:00:00

fin : 2026-08-01 23:59:00

Date(s) :

2026-08-01

Profitez d’une soirée conviviale avec un concert live du duo Soulystik, suivi de la projection en plein air du film Les Bad Guys 2. Apportez votre chaise ou votre couverture. Buvette et petite restauration sur place. Repli en intérieur en cas de pluie.

Profitez d’une soirée festive avec un concert live du duo Soulystik, qui revisite avec élégance des classiques Pop, Soul et Lounge, avant une séance de cinéma en plein air avec la projection du film Les Bad Guys 2. Pensez à apporter votre chaise de camping ou votre couverture pour un confort optimal. Buvette et petite restauration sur place. En cas de mauvais temps, la projection sera maintenue en intérieur. .

Parc des Rives de la Thur Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 75 54 10 cernay@ville-cernay.fr

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English :

Enjoy a fun evening with a live concert by the duo Soulystik, followed by an outdoor screening of the movie *The Bad Guys 2*. Bring your own chair or blanket. Refreshments and light snacks will be available on site. The event will be moved indoors in case of rain.

L’événement Guinguette Na’Thur Soirée cinéma Cernay a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay