Cernay

Randonnée touristique le Freundstein

place de l’église Cernay Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-22

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Sortie touristique du Club Vosgien de Cernay Willer sur Thur Col Amic et Freundstein. Guides J.-L Guillot, P. Souhait et M. Noll. Déplacement en véhicule particulier.

Sortie touristique du Club Vosgien de Cernay Willer sur Thur Col Amic et Freundstein. Guides J.-L Guillot, P. Souhait et M. Noll. Déplacement en véhicule particulier. .

place de l’église Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 39 95 41 cvcernay@yahoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Cernay Club Vosgien Hiking Trip: Willer-sur-Thur Col Amic and Freundstein. Guides: J.-L. Guillot, P. Souhait, and M. Noll. Transportation by private vehicle.

L’événement Randonnée touristique le Freundstein Cernay a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay