Randonnée touristique le Freundstein Cernay
Randonnée touristique le Freundstein Cernay mercredi 22 juillet 2026.
Cernay
Randonnée touristique le Freundstein
place de l’église Cernay Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-22
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
Sortie touristique du Club Vosgien de Cernay Willer sur Thur Col Amic et Freundstein. Guides J.-L Guillot, P. Souhait et M. Noll. Déplacement en véhicule particulier.
Sortie touristique du Club Vosgien de Cernay Willer sur Thur Col Amic et Freundstein. Guides J.-L Guillot, P. Souhait et M. Noll. Déplacement en véhicule particulier. .
place de l’église Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 39 95 41 cvcernay@yahoo.fr
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English :
Cernay Club Vosgien Hiking Trip: Willer-sur-Thur Col Amic and Freundstein. Guides: J.-L. Guillot, P. Souhait, and M. Noll. Transportation by private vehicle.
L’événement Randonnée touristique le Freundstein Cernay a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay
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