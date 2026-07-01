Informations pratiques

Cernay

Le Tour en musique

32 rue Georges Risler Cernay Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-17 15:30:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

À la veille du Tour de France, participez à une balade à vélo festive de 10 km entre Cernay et Bitschwiller-lès-Thann, rythmée par les concerts du Big Band Chüt qui pédale avec vous.

À la veille du passage du Tour de France sur notre territoire, enfourchez votre vélo pour une soirée festive et musicale placée sous le signe de la convivialité. Participez à une balade à vélo d’environ 10 km entre Cernay et Bitschwiller-lès-Thann. L’originalité de la soirée ? Les musiciens du Big Band Chüt pédalent aux côtés des participants et proposent plusieurs concerts tout au long du parcours ! Que vous soyez amateur de vélo, passionné de musique ou simplement à la recherche d’une sortie originale, cette manifestation est faite pour vous ! Venez nombreux célébrer l’arrivée du Tour de France dans une ambiance festive, musicale et conviviale ! .

32 rue Georges Risler Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 75 47 72

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English :

%C0 On the eve of the Tour de France, join us for %E0 a festive 10-km bike ride between Cernay and Bitschwiller-l%E8s-Thann, accompanied by concerts from the Big Band Ch%FCt, who will be cycling alongside you.

L’événement Le Tour en musique Cernay a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay