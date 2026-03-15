Cernay

Fête du folklore alsacien

Parc des Rives de la Thur Cernay Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-25 18:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Spectacle de danses traditionnelles alsaciennes avec l’ensemble musical et folklorique d’Hirsingue. Final ambiance années 80 avec un DJ en plein air.

Spectacle de danses traditionnelles alsaciennes avec l’ensemble musical et folklorique d’Hirsingue, qui présente valses, polkas, mazurkas et danses spécifiques locales. Buvette, petite restauration et dégustations de vins issus du terroir local. Final ambiance années 80 avec un DJ en plein air. .

Parc des Rives de la Thur Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 6 43 60 23 81

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English :

A traditional Alsatian dance performance featuring the Hirsingue music and folk ensemble. The finale will feature an ’80s-themed atmosphere with an outdoor DJ.

L’événement Fête du folklore alsacien Cernay a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay