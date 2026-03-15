Train des mômes Cernay
mercredi 5 août 2026 · Cernay
Informations pratiques
Cernay
Train des mômes
Cernay Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-08-05 15:00:00
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
Contes enchantés avec Vassili dans le Train des Mômes, suivis de jeux pour enfants à Sentheim. Magie garantie !
Voyage conté extraordinaire à bord du Train des Mômes avec Vassili. Histoires magiques, ambiance poétique et jeux pour enfants à l’arrivée à Sentheim. Un rendez-vous familial à ne pas manquer ! .
Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 6 04 46 48 60 ttda@train-doller.org
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English :
Enchanting tales with Vassili in the Train des Mômes, followed by games for children in Sentheim. Magic guaranteed!
L’événement Train des mômes Cernay a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay
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