Informations pratiques

Cernay

Train des mômes

Cernay Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-08-05 15:00:00

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Contes enchantés avec Vassili dans le Train des Mômes, suivis de jeux pour enfants à Sentheim. Magie garantie !

Voyage conté extraordinaire à bord du Train des Mômes avec Vassili. Histoires magiques, ambiance poétique et jeux pour enfants à l’arrivée à Sentheim. Un rendez-vous familial à ne pas manquer ! .

Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 6 04 46 48 60 ttda@train-doller.org

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English :

Enchanting tales with Vassili in the Train des Mômes, followed by games for children in Sentheim. Magic guaranteed!

L’événement Train des mômes Cernay a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay