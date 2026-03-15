Atelier Faire Famille en Beauperchois Souffler en famille Cernay
samedi 29 août 2026 · Cernay
Informations pratiques
Cernay
Atelier Faire Famille en Beauperchois Souffler en famille
Cernay Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 10:00:00
fin : 2026-08-29 12:00:00
Date(s) :
2026-08-29
Atelier Faire Famille en Beauperchois Souffler en famille
La Communauté de Communes Entre Beauce et Perche propose aux familles du territoire de participer gratuitement à un cycle de 12 ateliers, dans 12 communes du territoire, sur 6 thématiques, entre août et décembre 2026 !
Pour le premier atelier, venez souffler en famille
Une sophrologue vous proposera des exercices de respiration, simples et accessibles, à reproduire seul ou en famille afin de vous détendre et améliorer votre bien-être au quotidien.
Offert par la Communauté de Communes dans le cadre du Contrat Local de Santé (CLS) et du Projet Alimentaire Territorial (PAT) et co-financés par la MSA Beauce Cœur de Loire.
Gratuit et collation offerte !
Sur inscription. .
Cernay 28120 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 46 49 26 82 sante@entrebeauceetperche.fr
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English :
Family Life in Beauperchois Workshop: Relaxing as a Family
L’événement Atelier Faire Famille en Beauperchois Souffler en famille Cernay a été mis à jour le 2026-07-03 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE
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