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Atelier Faire Famille en Beauperchois Souffler en famille Cernay

samedi 29 août 2026 · Cernay

Atelier Faire Famille en Beauperchois Souffler en famille Cernay

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Heure de début
10:00:00
Ville
28120 Cernay
Département
Eure-et-Loir
Tarif
Gratuit

Cernay

Atelier Faire Famille en Beauperchois Souffler en famille

Cernay Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 10:00:00
fin : 2026-08-29 12:00:00

Date(s) :
2026-08-29

Atelier Faire Famille en Beauperchois Souffler en famille
La Communauté de Communes Entre Beauce et Perche propose aux familles du territoire de participer gratuitement à un cycle de 12 ateliers, dans 12 communes du territoire, sur 6 thématiques, entre août et décembre 2026 !

Pour le premier atelier, venez souffler en famille
Une sophrologue vous proposera des exercices de respiration, simples et accessibles, à reproduire seul ou en famille afin de vous détendre et améliorer votre bien-être au quotidien.

Offert par la Communauté de Communes dans le cadre du Contrat Local de Santé (CLS) et du Projet Alimentaire Territorial (PAT) et co-financés par la MSA Beauce Cœur de Loire.

Gratuit et collation offerte !
Sur inscription.   .

Cernay 28120 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 46 49 26 82  sante@entrebeauceetperche.fr

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English :

Family Life in Beauperchois Workshop: Relaxing as a Family

L’événement Atelier Faire Famille en Beauperchois Souffler en famille Cernay a été mis à jour le 2026-07-03 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE

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