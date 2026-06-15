Cernay

Randonnée touristique la vallée de Guebwiller

Place de l’église Cernay Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-08-12

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Sortie touristique du Club Vosgien de Cernay Remspach Obersengern Col du Lauchen Hilsenfirst. Guides P. Morand P. Souhait. Déplacement en véhicule particulier.

Sortie touristique du Club Vosgien de Cernay Remspach Obersengern Col du Lauchen Hilsenfirst. Guides P. Morand P. Souhait. Déplacement en véhicule particulier. .

Place de l’église Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 39 95 41 cvcernay@yahoo.fr

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English :

Cernay Club Vosgien hiking trip: Remspach Obersengern? Col du Lauchen? Hilsenfirst. Guides: P. Morand? P. Souhait. Travel by private vehicle.

L’événement Randonnée touristique la vallée de Guebwiller Cernay a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay