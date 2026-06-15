Randonnée touristique la vallée de Guebwiller Cernay
Randonnée touristique la vallée de Guebwiller Cernay mercredi 12 août 2026.
Cernay
Randonnée touristique la vallée de Guebwiller
Place de l’église Cernay Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-08-12
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Sortie touristique du Club Vosgien de Cernay Remspach Obersengern Col du Lauchen Hilsenfirst. Guides P. Morand P. Souhait. Déplacement en véhicule particulier.
Sortie touristique du Club Vosgien de Cernay Remspach Obersengern Col du Lauchen Hilsenfirst. Guides P. Morand P. Souhait. Déplacement en véhicule particulier. .
Place de l’église Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 39 95 41 cvcernay@yahoo.fr
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English :
Cernay Club Vosgien hiking trip: Remspach Obersengern? Col du Lauchen? Hilsenfirst. Guides: P. Morand? P. Souhait. Travel by private vehicle.
L’événement Randonnée touristique la vallée de Guebwiller Cernay a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay
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