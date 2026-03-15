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Randonnée touristique les hautes chaumes Cernay

Randonnée touristique les hautes chaumes Cernay mercredi 26 août 2026.

Adresse : Place de l'église

Ville : 68700 Cernay

Département : Haut-Rhin

Début : mercredi 26 août 2026

Fin : mercredi 26 août 2026

Tarif :

Cernay

Randonnée touristique les hautes chaumes

Place de l’église Cernay Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-08-26
fin : 2026-08-26

Date(s) :
2026-08-26

Sortie touristique du Club Vosgien de Cernay Breitfirst Hahnenbrunnen Salzbach. Guides C. & P. Marcelli G. & Y. Crozelon. Déplacement en véhicule particulier.
Sortie touristique du Club Vosgien de Cernay Breitfirst Hahnenbrunnen Salzbach. Guides C. & P. Marcelli G. & Y. Crozelon. Déplacement en véhicule particulier.   .

Place de l’église Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 39 95 41  cvcernay@yahoo.fr

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English :

Tourist outing organized by the Cernay Club Vosgien: Breitfirst? Hahnenbrunnen? Salzbach. Guides: C. & P. Marcelli? G. & Y. Crozelon. Travel by private vehicle.

L’événement Randonnée touristique les hautes chaumes Cernay a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay

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