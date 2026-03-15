Randonnée touristique les hautes chaumes Cernay
Randonnée touristique les hautes chaumes Cernay mercredi 26 août 2026.
Cernay
Randonnée touristique les hautes chaumes
Place de l’église Cernay Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-08-26
fin : 2026-08-26
Date(s) :
2026-08-26
Sortie touristique du Club Vosgien de Cernay Breitfirst Hahnenbrunnen Salzbach. Guides C. & P. Marcelli G. & Y. Crozelon. Déplacement en véhicule particulier.
Sortie touristique du Club Vosgien de Cernay Breitfirst Hahnenbrunnen Salzbach. Guides C. & P. Marcelli G. & Y. Crozelon. Déplacement en véhicule particulier. .
Place de l’église Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 39 95 41 cvcernay@yahoo.fr
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English :
Tourist outing organized by the Cernay Club Vosgien: Breitfirst? Hahnenbrunnen? Salzbach. Guides: C. & P. Marcelli? G. & Y. Crozelon. Travel by private vehicle.
L’événement Randonnée touristique les hautes chaumes Cernay a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay
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