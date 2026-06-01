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All Night Long, Place Baudoyer – Paris 75004, Paris

All Night Long, Place Baudoyer – Paris 75004, Paris

All Night Long, Place Baudoyer – Paris 75004, Paris dimanche 21 juin 2026.

Lieu : Place Baudoyer - Paris 75004

Adresse : Place Baudoyer - Paris

Ville : 75004 Paris

Département : Paris

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

All Night Long Dimanche 21 juin, 17h30 Place Baudoyer – Paris 75004 Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T17:30:00+02:00 – 2026-06-21T23:30:00+02:00
Fin : 2026-06-21T17:30:00+02:00 – 2026-06-21T23:30:00+02:00

ALL NIGHT LONG – 3ème Édition – Fête de la Musique 2026 ✨

Rejoignez-nous le 21 juin pour la 4ème édition d’ALL NIGHT LONG, une soirée incroyable dédiée à la musique du monde et aux talents de la scène DJ ! Installée rue Rambuteau à Paris, notre scène offrira une expérience immersive avec des sets enflammés, une ambiance festive !

Date : 21 juin 2026

Place Baudoyer – Paris 75004 Place Baudoyer – Paris Paris 75004 Quartier Saint-Gervais Paris Île-de-France
ALL NIGHT LONG – 3ème Édition – Fête de la Musique 2026 ✨

©All Night Long

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