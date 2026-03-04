ALLAH N EST PAS OBLIGE, Cinéma André-Malraux, Bondy

ALLAH N EST PAS OBLIGE Jeudi 26 mars, 20h00 Cinéma André-Malraux Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-26T20:00:00+01:00 – 2026-03-26T21:35:00+01:00

Fin : 2026-03-26T20:00:00+01:00 – 2026-03-26T21:35:00+01:00

Birahima, orphelin guinéen d’une dizaine d’années, raconte avec ironie comment il est précipité dans la guerre en tentant de rejoindre sa tante au Libéria. Yacouba, un homme douteux, le convainc de devenir enfant soldat, tandis qu’il devient grigriman et féticheur parmi les combattants. Baladé entre les factions ennemies, Birahima grandit en accéléré et apprend à se méfier des histoires qu’on lui raconte.

Cinéma André-Malraux 25, cours de la Republique, Bondy Bondy 93140 Le Mainguy – Le Moulin à Vent Seine-Saint-Denis Île-de-France

