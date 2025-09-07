Allégories du béton Archaos Pôle National du Cirque Marseille 15e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 15e Arrondissement

Allégories du béton

Jeudi 29 octobre 2026 à partir de 19h. Archaos Pôle National du Cirque 22 Bd de la Méditerranée Marseille 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-29 19:00:00

fin : 2026-10-29

Date(s) :

2026-10-29

Sortie de résidence, compagnie Sombra

Quatre personnages issus d’univers différents, partagent une création de Jonglage chorégraphique, en communion avec l’art cinétique.Dans un dispositif scénique mouvant , le spectacle se déploie comme une partition vivante, à partir d’un récit graphique et en mouvement. La scénographie, nommée Les navires (sans eau) , ce sont des modules oscillants, qui sous l’impulsion d’un geste, pivotent révélant leur fragilité. Entre scénographie et installation, les demi-cercles, composent un paysage instable et linéaire.



Le spectacle Allégories du béton, explore l’idée d’un voyage immobile, où quatre personnages naïfs (appelés les allégoriques ), avancent sans réellement se déplacer. Chargés d’horizons intérieurs, les quatre personnages trouvent un espace pour partager leurs récits visuels. La musique rythme leurs gestes et leurs mouvements, révélant ainsi les histoires qui les habitent. Sans parole, ils racontent la naissance d’une nouvelle civilisation (qui n’a pas de passé), une civilisation en quête de transcendance. Comme une traversée intérieure, Allégories du béton c’est une ode à la vie, au sublime et au mouvement . .

Archaos Pôle National du Cirque 22 Bd de la Méditerranée Marseille 15e Arrondissement 13015 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 55 61 64 contact@archaos.fr

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English :

End of Residency, Sombra Company

L’événement Allégories du béton Marseille 15e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-16 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille