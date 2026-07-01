Allez Viens ! Playground du Collectif Primavez, Place François-Mitterrand, Rezé, Rezé

Informations pratiques

Allez Viens ! Playground du Collectif Primavez Mercredi 8 juillet, 18h30 Place François-Mitterrand, Rezé Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-08T18:30:00+02:00 – 2026-07-08T19:00:00+02:00

Fin : 2026-07-08T18:30:00+02:00 – 2026-07-08T19:00:00+02:00

Au programme : spectacle, jeux et animations en plein air !

Avec Playground, préparez-vous à passer un moment drôle et convivial !

Entre acrobaties, humour et surprises, Miguel Rubio nous embarque dans une aventure pleine de rires. À plus de 8 mètres du sol, il réalise des figures spectaculaires et invite le public à prendre part à cette expérience aussi drôle qu’impressionnante.

La soirée se poursuit avec des jeux, des stands et des animations.

Lien de l’événement : https://www.lasoufflerie.org/evenements/allez-viens-4-playground-du-collectif-primavez/

Vous venez en transport en commun ? Téléchargez votre justificatif « Allez Viens ! » sur notre billetterie en ligne.

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Le Collectif Primavez vous embarque dans une soirée pleine de surprises et d’acrobaties avec son spectacle participatif Playground. nantes nantes métropole

©Karsten Piper