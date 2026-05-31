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Visite guidée dans tous les sens, Le Chronographe, Rezé

Visite guidée dans tous les sens, Le Chronographe, Rezé

Visite guidée dans tous les sens, Le Chronographe, Rezé mercredi 8 juillet 2026.

Lieu : Le Chronographe

Adresse : 21 Rue Saint Lupien, Rezé

Ville : 44400 Rezé

Département : Loire-Atlantique

Début : mercredi 8 juillet 2026

Fin : mercredi 26 août 2026

Tarif : Tarif plein : 6€ // Tarif réduit : 3.50€ - 3€ - 2€ // Gratuit pour les moins de 7 ans.

Visite guidée dans tous les sens 8 juillet – 26 août, les mercredis Le Chronographe Loire-Atlantique

Tarif plein : 6€ // Tarif réduit : 3.50€ – 3€ – 2€ // Gratuit pour les moins de 7 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-08T15:00:00+02:00 – 2026-07-08T16:00:00+02:00
Fin : 2026-08-26T15:00:00+02:00 – 2026-08-26T16:00:00+02:00

Cet été, Le Chronographe vous propose de découvrir le site archéologique autrement par votre imagination et vos sens. Le médiateur vous fera revivre l’activité du quartier portuaire de Ratiatum. Ressentez les odeurs, les bruits et l’atmosphère antique au cours de cette visite.
Sur réservation par mail, téléphone ou sur place.

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Le Chronographe vous propose de découvrir le site archéologique autrement par votre imagination et vos sens. Ressentez les odeurs, les bruits et l’atmosphère antique au cours de cette visite.

©Le Chronographe

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