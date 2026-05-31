Visite guidée dans tous les sens, Le Chronographe, Rezé

Visite guidée dans tous les sens 8 juillet – 26 août, les mercredis Le Chronographe Loire-Atlantique

Tarif plein : 6€ // Tarif réduit : 3.50€ – 3€ – 2€ // Gratuit pour les moins de 7 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-08T15:00:00+02:00 – 2026-07-08T16:00:00+02:00

Fin : 2026-08-26T15:00:00+02:00 – 2026-08-26T16:00:00+02:00

Cet été, Le Chronographe vous propose de découvrir le site archéologique autrement par votre imagination et vos sens. Le médiateur vous fera revivre l’activité du quartier portuaire de Ratiatum. Ressentez les odeurs, les bruits et l’atmosphère antique au cours de cette visite.

Sur réservation par mail, téléphone ou sur place.

Le Chronographe 21 Rue Saint Lupien, Rezé Rezé 44400 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0252108320 »}, {« type »: « email », « value »: « lechronographe@nantesmetropole.fr »}]

Le Chronographe vous propose de découvrir le site archéologique autrement par votre imagination et vos sens. Ressentez les odeurs, les bruits et l’atmosphère antique au cours de cette visite.

©Le Chronographe