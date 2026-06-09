ALMA DESNUDA Spectacle musical Salle des Fêtes Taulignan

Taulignan

ALMA DESNUDA Spectacle musical

Salle des Fêtes 100 Rte de Grillon Taulignan Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 21:00:00

fin : 2026-08-13 22:15:00

Date(s) :

2026-08-13

ALMA DESNUDA Concert-théâtral de Mamia Cherif autour de la vie et des poèmes d’Alfonsina Storni dans le cadre du F I L. Festival des Imaginaires Libres à Taulignan,

Le spectacle vous propose de cheminer dans la vie d’Alfonsina S

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Salle des Fêtes 100 Rte de Grillon Taulignan 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 57 20 20 mamiacherif@gmail.com

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English :

ALMA DESNUDA Concert-theater by Mamia Cherif, based on the life and poems of Alfonsina Storni, as part of the F I L. Festival des Imaginaires Libres in Taulignan,

The show takes you on a journey through the life of Alfonsina S

L’événement ALMA DESNUDA Spectacle musical Taulignan a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes