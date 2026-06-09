ALMA DESNUDA Spectacle musical Salle des Fêtes Taulignan
ALMA DESNUDA Spectacle musical Salle des Fêtes Taulignan jeudi 13 août 2026.
Taulignan
ALMA DESNUDA Spectacle musical
Salle des Fêtes 100 Rte de Grillon Taulignan Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 21:00:00
fin : 2026-08-13 22:15:00
Date(s) :
2026-08-13
ALMA DESNUDA Concert-théâtral de Mamia Cherif autour de la vie et des poèmes d’Alfonsina Storni dans le cadre du F I L. Festival des Imaginaires Libres à Taulignan,
Le spectacle vous propose de cheminer dans la vie d’Alfonsina S
.
Salle des Fêtes 100 Rte de Grillon Taulignan 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 57 20 20 mamiacherif@gmail.com
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English :
ALMA DESNUDA Concert-theater by Mamia Cherif, based on the life and poems of Alfonsina Storni, as part of the F I L. Festival des Imaginaires Libres in Taulignan,
The show takes you on a journey through the life of Alfonsina S
L’événement ALMA DESNUDA Spectacle musical Taulignan a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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