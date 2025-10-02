Festival des Imaginaires Libres Taulignan
Festival des Imaginaires Libres Taulignan mercredi 12 août 2026.
Festival des Imaginaires Libres
le village et la salle des fêtes Taulignan Drôme
Début : 2026-08-12 11:30:00
fin : 2026-08-16 00:00:00
2026-08-12
3ème édition du FIL ! Festival pluridisciplinaire, tout public, avec au programme une vingtaine de spectacles de théâtre, danse, cirque, des films et expositions.
En soirée, concerts et DJ set gratuits.
Food-trucks et buvette sur place.
le village et la salle des fêtes Taulignan 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 67 92 52 95 festivaldetaulignan@gmail.com
English :
3rd edition of FIL! Multi-disciplinary festival, open to all, with a program of some twenty theater, dance and circus performances, films and exhibitions.
In the evening, free concerts and DJ sets.
Food-trucks and refreshments on site.
